Суд Благовещенска продлил арест замдиректора ЦЭНКИ

Срок содержания под стражей заместителя генерального директора АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" Марата Арустамова продлен до 20 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Благовещенского городского суда.

Напомним, что Арустамова поместили под арест в октябре. Его обвиняют в крупном мошенничестве во время выполнения подрядных работ на космодроме Восточный. Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ возбудило Управление ФСБ России по Амурской области. Сейчас правоохранители занимаются сбором доказательств.

Максимальное наказание, которое может грозить за мошенничество в особо крупном размере - десять лет лишения свободы.