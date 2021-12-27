В ЕАО тигрица Светлая в третий раз стала мамой

Амурская тигрица Светлая в третий раз обзавелась потомством. Это стало известно специалистам после того, как они проверили фотоловушки в Еврейской автономной области. Устройство запечатлело хищницу с двумя тигрятами.

Как сообщает центр "Амурский тигр", малышам примерно 4-5 месяцев. Определить их пол пока не получилось. Предположительно отцом тигрят является Гром - сын Светлой и тигра Бориса.

Светлую нашли в феврале 2013 года на границе Приморского и Хабаровского краев, недалеко от села Светлогорье, в честь которого ее и назвали. Сначала хищницу отвезли в хабаровский центр реабилитации диких животных "Утес", а затем в специализированный Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких видов животных в Приморском крае. Там она научилась охотиться на копытных - кабанов и пятнистых оленей, после чего специалисты решили, что ее можно выпустить в живую природу. И в 2014 году Светлая поселилась в Еврейской автономии. Вскоре полосатая хищница встретилась с тигром Борисом. Хищники образовали пару и впоследствии стали родителями трех тигрят.