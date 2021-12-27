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27.12.2021 05:37
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке из-за сильных морозов треснул мост

Текст: Анна Бондаренко

Прокуратура Владивостока начала проверку после сообщений, что Рудневский мост дал трещину. Как сообщает пресс-служба ведомства, по результатам проверки надзорный орган даст правовую оценку действиям администрации города в части содержания моста и обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов.

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Отмечается, что на мосту дежурят сотрудники ГИБДД.

Информация о трещине, которая пересекла Рудневский мост, появилась в воскресенье. Вице-мэр Владивостока Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства вместе с представителями компании "Гипростроймост" обследовали деформационный шов. Обследование показало, что конструктивные элементы моста в норме, опорные части находятся в штатном положении. Никаких разрушений и деформаций, которые могли повлиять на надежность сооружения не обнаружено. По мнению специалистов трещина появилась из-за аномальных морозов, и прошла она только по асфальту.

Рудневский мост был построен в 70-е годы прошлого века, возводился с нарушениями, так что ни одна комиссия не рискнула принять его в эксплуатацию. Тем не менее, владивостокцы были вынуждены им пользоваться. Фактически мост является единственным связующим звеном между достаточно отдаленными друг от друга районами города - Баляева и Выселковой.

Ровно 10 лет назад, в декабре 2011 года Рудневский мост был закрыт для движения из-за частичного обрушения. За полгода мостостроители восстановили опорные части сооружения и деформационный шов между 15 и 16 опорой, заменили металлические элементы на более долговечные резиново-опорные части, уложили новое асфальтобетоновое покрытие, и мост снова был открыт для автомобилистов.

Но, как отмечали эксперты, все это - временные меры. Владивостоку нужен новый, четырехполосный Рудневский мост. Администрация города тогда сообщала, что внесла предложение о его строительстве в программу развития Приморского края до 2017 года, однако, оно так и не началось. В 2019-м разговоры о необходимости возведения нового моста возобновились. Но пока владивостокцы так и ездят по старому.

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