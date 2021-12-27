Замерзавшего на улице мальчика из Амурска выписали из больницы

Трехлетний мальчик, который в тридцатиградусный мороз гулял раздетым по Амурску, выписан из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора Хабаровского края Анну Исаеву.

По ее словам, у ребенка общее переохлаждение, обморожение обеих стоп, однако с этими диагнозами он сможет лечиться дома под наблюдением врачей.

Напомним, мальчика, прыгавшего по сугробам почти голышом вблизи многоквартирного дома на проспекте Мира, спас водитель скорой помощи, приехавший туда по вызову. Сначала ему показалось, что ребенок так закаляется, но когда водитель присмотрелся, то увидел, что мальчик плачет. Мужчина посадил малыша в машину и отвез в медучреждение.

"По предварительным данным, мальчик сам вышел утром на улицу, его старшая сестра, уходя ранее, неплотно закрыла входную дверь. В тот момент отец еще спал, а мама ночевала у своей матери. Семья благополучная", - рассказала Анна Исаева.

Как уже писала "РГ", ведомство проводит проверку инцидента. Происшествием также заинтересовались следователи. Региональное СУ СК организовало проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьями 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Специалисты устанавливают обстоятельства, при которых ребенок покинул квартиру, опрашивают свидетелей случившегося.