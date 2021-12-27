Народная книга о детях-героях получила нацпремию за доброту в искусстве

Созданный энтузиастами из Саранска проект "Подвиги обычных людей" получил национальную премию за доброту в искусстве "На благо мира". Изданный на средства от народных сборов второй том уникальной книги "Волшебные сказки о детях-героях" занял I место в номинации "Познавательная литература".

- Второй том "Волшебных сказок о детях-героях" вышел в свет год назад тиражом в 2000 экземпляров, в нем собраны 30 историй обычных детей со всей страны. На отборочном этапе конкурса наша книга была признана лучшей по результатам народного голосования, а затем эту оценку подтвердило и жюри, - рассказала "РГ" редактор проекта "Подвиги" Светлана Примак.

Кто они - маленькие герои наших дней? Это 13-летняя Ксения Чикунова из Саранска, спасшая шестилетнего брата из горящей квартиры. Юный художник из Арзамаса Паша Абрамов, который на средства от продажи своих картин помогает приютам для животных. Арсений Горячкин из Екатеринбурга, победивший на международном конкурсе с проектом охлаждающего контейнера для инсулина - мальчик изобрел его для своего друга, страдающего диабетом. Школьница Ирада Ханова из Дербента, выступающая на сцене в инвалидной коляске...

- Книга приобрела целую армию поклонников. Многие родители писали нам, что именно на таких примерах нужно воспитывать детей, а формат сказки делает чтение более увлекательным, - поделилась Светлана Примак. - Скоро наши читатели смогут получить третий том. Деньги на его издание - более миллиона рублей - также были собраны по системе краунфандинга. Проект финансово поддержали свыше 1000 человек.

Новинка уже вышла из типографии и скоро поступит в Саранск.

Справка "РГ"

Проект "Подвиги" создан в 2013 году как альтернатива потоку "чернухи", которой потчует обывателя информационная среда. Инициатор проекта - предприниматель из Саранска Денис Шапкарин. Два года назад был запущен Всероссийский интерактивный портал "Карта героев". Каждый сможет прислать сюда свою историю о неизвестных "героях из народа" или просто поблагодарить за доброе дело.