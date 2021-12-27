Стадион "Мордовия Арена" передадут на федеральный баланс

Крупнейшие спортивные объекты республики - стадион "Мордовия Арена", универсальный зал "Саранск Арена" и спортшколу олимпийского резерва (СШОР) по легкой атлетике - планируется передать на федеральный баланс. Это позволит региону экономить около миллиарда рублей.

Об итогах встречи с руководством Минспорта России, где обсуждался этот вопрос, главе Мордовии Артему Здунову рассказала в понедельник депутат Госдумы от республики Юлия Оглоблина.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, в части решения о передаче на федеральный баланс прорабатывается возможность создания в регионе училища олимпийского резерва Минспорта России. Сейчас в стране действует одиннадцать таких площадок. У Мордовии есть шансы войти в их число.

Ранее в послании к депутатам Госсобрания РМ Артем Здунов, говоря о дальнейшей судьбе "Мордовия Арены", поручил региональному министерству спорта "обеспечить привлечение арендаторов и проработать на уровне федеральных ведомств вопрос передачи объекта на федеральное обслуживание. Пока есть субсидия, мы в состоянии его полноценно содержать. Дальше надо будет думать"

Напомним, что техническое открытие возводимого в течение 10 лет спорткомплекса "Саранск Арена" состоялось в минувшую субботу. Объект удалось достроить благодаря дополнительному федеральному финансированию.

А современный комплекс СШОР по легкой атлетике был торжественно открыт в 2014 году. До 2016-го объект назывался центром спортивной ходьбы и носил имя заслуженного тренера России Виктора Чегина. После громкого допингового скандала и пожизненной дисквалификации Чегина центр был реорганизован в школу олимпийского резерва.

Что касается футбольного стадиона "Мордовия Арена", который принимал матчи чемпионата мира по футболу - 2018, то расходы на его содержание составляют около 300 миллионов рублей в год. Пока республика оплачивает лишь пять процентов затрат, но уже в 2024-м все финансирование полностью ляжет на региональную казну. О выходе объекта на полную самоокупаемость говорить не приходится, несмотря на то что 90 процентов площадей, отданных под коммерческую недвижимость, здесь уже заняты.