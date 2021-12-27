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27.12.2021 19:37
Рубрика: Происшествия

Упавший в Удмуртии вертолет с экипажем продолжат искать всю ночь

Текст: Оксана Ильина
Фото: МЧС РФ/ РИА Новости Фото: МЧС РФ/ РИА Новости
Фото: МЧС РФ/ РИА Новости

В МЧС намерены искать экипаж упавшего вертолета Ми-2 всю ночь. На данный момент результатов нет, сообщил глава правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Сейчас в районе места происшествия развернут оперативный штаб и пункт управления.

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В аварийно-спасательных работах участвует наземная группировка МЧС на технике повышенной проходимости. Поиск с воздуха ведут пермский спасательный отряд и беспилотные авиационные системы. Помогают представители МВД, УФСИН, Росгвардии, минприроды и минздрава. Всего привлечено 107 человек, 36 единиц техники и 7 снегоходов, пояснил Семенов.

Поиски вертолета длятся уже пять часов. Сообщение о жесткой посадке воздушного судна в Увинском районе Удмуртии поступило в 15.15 местного времени. На борту Ми-2 находились два человека, они патрулировали магистральный нефтепровод.

Как сообщили в СК на транспорте, непосредственно перед падением пилот сообщил о нештатной ситуации. После крушения он дозвонился до службы 112. Сейчас о состоянии людей ничего не известно.

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