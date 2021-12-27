В Удмуртии упавший вертолет Ми-2 ищут 290 человек

В Удмуртии увеличили численность группировки сил и средств, задействованных в поиске вертолета Ми-2. Теперь разбившееся воздушное судно и его экипаж ищут 290 человек. При этом используется более 80 единиц техники, в том числе снегоходы и беспилотники.

Об этом в понедельник поздно вечером сообщил глава правительства республики Ярослав Семенов. Он также пояснил, что зона поиска максимально сужена, идет прочесывание леса квадрат за квадратом.

Спасательная операция длится уже больше 8 часов. Сообщение о жесткой посадке вертолета в Увинском районе Удмуртии поступило в 15.15 местного времени. На борту находились два человека, которые патрулировали магистральный нефтепровод.

О состоянии этих людей сейчас ничего не известно. По официальной информации СК на транспорте, последний раз пилот выходил на связь сразу после крушения.