СК возбудил уголовное дело об убийстве семьи в Канске

Руководители управлений СК и МВД по Красноярскому краю выехали на место убийства семьи из четырех человек, которое произошло в Канске. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном главке полиции.

Напомним, о преступлении стало известно сегодня утром. Хозяйка квартиры по улице Эйдемана обнаружила в помещении тела мужчины, женщины и двух детей с колото-резаными ранами. Погибшие - члены семьи, которой горожанка сдавала жилье в аренду.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета, оперативники и эксперт МВД.

Руководители силовых ведомств выехали в Канск, чтобы лично координировать действия сотрудников.