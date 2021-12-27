В Барнауле работники детсада получили условные сроки за истязание детей

Центральный районный суд города Барнаула вынес обвинительный приговор пяти сотрудникам частного детского сада "Хеппи Беби", которые систематически избивали и унижали воспитанников. Заведующая и четыре воспитателя получили условные сроки.

Они были осуждены по нескольким статьям Уголовного кодекса - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних работниками образовательной организации и истязание двух и более лиц, являющихся несовершеннолетними.

- Никто из обвиняемых вину не признал, - отметила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Однако следователи установили, что с июня 2017-го по апрель 2018 года воспитатели неоднократно применяли силу к малолетним детям в возрасте от двух до шести лет, избивали и закрывали их в темном помещении. При этом заведующая частного детского сада знала о таких "воспитательных" методах своих подчиненных, но никаких мер не предпринимала.

По данным прокуратуры Алтайского края, которая представляла сторону обвинения в суде, воспитатели били малышей, в том числе предметами, попадавшимися под руку.

- О жестоком обращении с детьми стало известно случайно, когда один из родителей решил пораньше забрать своего ребенка и увидел, как с ним обращается воспитательница. Когда же следователи изъяли из детского сада камеры видеонаблюдения, стало ясно, что такие методы воспитания здесь практиковали постоянно, - отметила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Суд приговорил заведующую частного детского сада к четырем годам лишения свободы условно и лишил ее права заниматься организацией деятельности образовательных учреждений и педагогической деятельностью в течение трех лет. Четырех воспитателей в зависимости от участия каждой из них в истязании детей осудили на сроки от трех до пяти лет условно, также с лишением права заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования родителей о возмещении вреда, нанесенного их детям.