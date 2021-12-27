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27.12.2021 13:58

В "Росводоканале" решают экологические проблемы с помощью ноу-хау

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Специалисты региональных водоканалов на онлайн-площадке "Интерфакса" обсудили инновационный опыт в отрасли. Речь шла о комплексном подходе в решении вопросов: чистая вода, чистый воздух, чистая почва. И новых технологиях, способных изменить к лучшему экологию регионов. Одна из них - уникальная каталитическая установка сжигания осадка сточных вод, которую сейчас запускает в промышленную эксплуатацию Омский водоканал. Проект, не имеющий аналогов в стране, реализован совместно с Институтом катализа Сибирского отделения РАН.
Первыми уникальную каталитическую установку увидели омские журналисты. Фото: "РосводоканалОмск" Первыми уникальную каталитическую установку увидели омские журналисты. Фото: "РосводоканалОмск"
Первыми уникальную каталитическую установку увидели омские журналисты. Фото: "РосводоканалОмск"

Вопрос утилизации ила, который образуется после очистки городских сточных вод, в настоящее время стоит очень остро в большинстве регионов страны.

- Проблема крайне важная. Осадок, который производят предприятия, накапливается на полигонах, распространяет запах сероводорода, загрязняет почву. Города разрастаются, приближая жилые кварталы к иловым картам, которые ранее находились в отдалении. Поэтому вопросы утилизации иловых осадков выходят на первый план и становятся важной частью экологической повестки регионов, - считает генеральный директор ГК "Росводоканал" Антон Михальков.

По словам экспертов, начиная с советских времен, на полигонах накоплено уже более семи миллионов тонн осадка. При этом они уже заполнены на 90-95 процентов. Перемещение иловых карт в отдаленные от города районы решают проблему лишь отчасти. И регионы ищут другие, более эффективные технологии.

На Омском водоканале, например, внедряют инновационную и безопасную методику сжигания иловых отложений. И уже ввели в строй каталитическую установку. Примечательно, что более 90 процентов ее оборудования - российского производства, так что проект хорошо вписывается в государственную программу импортозамещения.

- Запатентованная технология позволяет практически полностью сжигать шлаки, образующиеся после очистки стоков, - поясняет руководитель направления нормативно-аналитической работы ГК "Росводоканал" Димитрий Будницкий. - Первая очередь установки способна ежегодно утилизировать до 50 тысяч тонн производимого в Омске илового осадка при температуре 750 градусов Цельсия.

Строительство установки "РосводоканалОмск" начал в 2018 году, сейчас завершает этап опытно-промышленной эксплуатации. В новом году ее запустят в работу.

Проект, не имеющий аналогов в стране, реализован совместно с Институтом катализа СО РАН. Фото: "РосводоканалОмск"

Метод каталитического сжигания позволит утилизировать шесть тонн иловых осадков в час. Установка перерабатывает их в режиме реального времени. Зола, которая получается на выходе, имеет 4-5 класс опасности, поэтому может применяться в строительстве, изготовлении кирпича и тротуарной плитки. Предприятия, использующие золу, при производстве стройматериалов, в регионе имеются.

По словам генерального директора "ОКС групп" Сергея Свицкова, инновационный объект омского водоканала может найти широкое применение не только в России, но и за рубежом. В частности, технологией, которая в три-четыре раза дешевле иностранной, уже заинтересовались коммунальщики Республики Казахстан.

Современные экологичные ноу-хау, внедряемые в регионах, имеют социальную направленность, однако весьма капиталоемки. "Росводоканал" предлагает осуществлять их в рамках концессий с участием инвесторов, финансовых институтов и государства, реализующего сегодня такие масштабные федеральные программы, как "Экология" и "Чистая вода".

Еще одна серьезная проблема, которую подняли участники отраслевой дискуссии, - ливневые стоки, качество которых пока далеко от совершенства. Неудивительно, что в периоды таяния снега и проливных дождей, улицы городов превращаются грязные речки, вода которых размывает дороги и засоряет водоемы. Чтобы системно решать проблему, специалисты "Росводоканала" предлагают создать федерального оператора, который возьмет на себя координацию, решение и контроль вопросов в данной сфере.

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