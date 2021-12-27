Офицеры Балтфлота исполнили мечту школьника в рамках "Елки желаний"

Мечту школьника из Калининграда, который рассказал о своем желании побывать в воинской части, исполнили военнослужащие Балтийского флота.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, восьмилетний Миша Бледный из Калининграда принял участие во всероссийской акции. Шар, где была сформулирована его мечта, снял с "Елки желаний", установленной в российском военном ведомстве, заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

26 декабря Миша Бледный и его братья побывали в мотострелковом полку армейского корпуса Балтийского флота в Калининграде. Ребята познакомились с армейским бытом, увидели, как живут солдаты, попробовали солдатскую еду. Их покатали на военной технике и даже дали подержать настоящее оружие.

Братья осмотрели музей боевой славы полка, а затем их отвезли на военный аэродром Чкаловск, где дислоцируется истребительный авиаполк соединения морской авиации. Мальчикам позволили забраться в кабины истребителей Су-27 и военно-транспортного самолета Ан-26, а еще их покатали на настоящей пожарной машине. На память они получили подарки от генерал-полковника Фомина.

Ведомственная новогодняя благотворительная акция "Елка желаний" стартовала в Минобороны РФ 23 декабря под руководством Сергея Шойгу. Военное ведомство впервые участвует в этом проекте, входящем в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".