Новости

Швейцария готова принять у себя саммит Россия - НАТО 18:41
Дмитрий Мезенцев и Наталья Кочанова посетили древнейший город Беларуси 18:35
В зоопарке Берлина умерла самая старая белая медведица Европы 18:26
В центре Москвы погиб националист Егор Просвирнин 18:14
Прокурор попросил восемь лет колонии для бросившего файер в полицейских 18:12
Россельхознадзор ограничил ввоз птицы из ЕС из-за гриппа 18:08
Лавров назвал новые подходы ЕС в отношении РФ "политической камасутрой" 18:05
Судно, передававшее телеметрию с МКС, станет музеем 18:00
В Ростове прокуратура проверит жалобы горожан на уборку снега 17:54
Минобороны и Минстрой заключили соглашение о сотрудничестве 17:50
Назван самый ранний симптом "омикрона" 17:28
АСВ выставило на торги земельные участки, принадлежащие Центркомбанку 17:05
Упавший в Удмуртии вертолет ищут спасатели на снегоходах и десантники 17:00
Глава Татарстана заявил о готовности исполнять закон о региональной власти 16:57
Патриарх Кирилл попросил Эрмитаж вернуть раку Александра Невского 16:45
Для смены пола в Швейцарии достаточно заявления 16:44
Лукашенко на благотворительном празднике подарили символ 2022 года 16:37
Путин назвал число граждан Таджикистана в России 16:17
Два чиновника Ростехнадзора арестованы по делу о взятках 15:54
Дептранс Москвы попросил агрегаторов такси не завышать цены в праздники 15:52
Мурашко о коронавирусе: У нас есть все необходимое, чтобы победить 15:45
Разработчик лекарства от COVID-19 отметил его эффективность против "омикрона" 15:36
В Москве отремонтируют четыре парка 15:29
В Удмуртии потерпел крушение вертолет Ми-2 15:16
ФАС уличила крупнейших поставщиков металлопроката в картельном сговоре 14:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
27.12.2021 18:00
Рубрика: Общество

Судно, передававшее телеметрию с МКС, станет музеем

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Елена Нагорных/РГ Фото: Елена Нагорных/РГ
Фото: Елена Нагорных/РГ

Научно-исследовательское судно "Космонавт Виктор Пацаев", принадлежавшее Роскосмосу, передано в собственность Калининградской области.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
Уникальное исследовательское судно в Калининграде станет музеем

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса. Уникальное судно, последнее из знаменитой советской "звездной флотилии", сейчас ошвартовано на набережной исторического флота калининградского Музея Мирового океана.

До недавнего времени с борта "Пацаева" осуществлялась связь с МКС. На его борту развернута музейная экспозиция "Космическая Одиссея" об истории космических исследований.

По заключенному 27 декабря соглашению между структурой Роскосмоса ОАО "Научно-производственное объединение измерительной техники", правительством региона и Музеем Мирового океана, право оперативного управления "Пацаевым" получает Калининградский областной историко-художественный музей.

- Уникальное судно будет сохранено в прежнем состоянии с имеющимся оборудованием и радиотехническим комплексом и в дальнейшем будет использоваться в составе экспозиции Музея Мирового океана как уникальный памятник отечественного командно-измерительного комплекса и демонстрировать эволюцию созданных радиотехнических средств для обработки телеметрической информации с космических аппаратов и орбитальных станций, - отметили в пресс-службе Роскосмоса.

В Музее Мирового океана подтвердили готовность оказывать все необходимое содействие для создания на "Пацаеве" обновленной экспозиции о покорении Вселенной. Музею переданы тысячи предметов космонавтов.

Как сообщила генеральный директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова, музей в любом случае внесет свой вклад в содержание легендарного судна. "Пацаев" будет бесплатно стоять у музейного причала, ведь здесь более двадцати лет борются за его сохранение. "Космонавт Виктор Пацаев" встал на музейной набережной в 2021 году.

В регионах Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

Главное сегодня

СК начал проверку по факту аварийной посадки вертолета в Удмуртии
Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента
Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь
МИД РФ: США, Украина и НАТО услышали предложения России по безопасности
Проект "Пушкинская карта" предложили распространить на детей
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год