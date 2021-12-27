Судно, передававшее телеметрию с МКС, станет музеем

Научно-исследовательское судно "Космонавт Виктор Пацаев", принадлежавшее Роскосмосу, передано в собственность Калининградской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса. Уникальное судно, последнее из знаменитой советской "звездной флотилии", сейчас ошвартовано на набережной исторического флота калининградского Музея Мирового океана.

До недавнего времени с борта "Пацаева" осуществлялась связь с МКС. На его борту развернута музейная экспозиция "Космическая Одиссея" об истории космических исследований.

По заключенному 27 декабря соглашению между структурой Роскосмоса ОАО "Научно-производственное объединение измерительной техники", правительством региона и Музеем Мирового океана, право оперативного управления "Пацаевым" получает Калининградский областной историко-художественный музей.

- Уникальное судно будет сохранено в прежнем состоянии с имеющимся оборудованием и радиотехническим комплексом и в дальнейшем будет использоваться в составе экспозиции Музея Мирового океана как уникальный памятник отечественного командно-измерительного комплекса и демонстрировать эволюцию созданных радиотехнических средств для обработки телеметрической информации с космических аппаратов и орбитальных станций, - отметили в пресс-службе Роскосмоса.

В Музее Мирового океана подтвердили готовность оказывать все необходимое содействие для создания на "Пацаеве" обновленной экспозиции о покорении Вселенной. Музею переданы тысячи предметов космонавтов.

Как сообщила генеральный директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова, музей в любом случае внесет свой вклад в содержание легендарного судна. "Пацаев" будет бесплатно стоять у музейного причала, ведь здесь более двадцати лет борются за его сохранение. "Космонавт Виктор Пацаев" встал на музейной набережной в 2021 году.