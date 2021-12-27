Ялта благодаря обильным осадкам накопила годовой запас воды

Основные два водохранилища Ялты - Счастливенское и Загорское водохранилище - благодаря осадкам накопили годовой запас воды. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

- По информации врио директора ГУП РК "Водоканал ЮБК" Алексея Григорьева, в Загорском водохранилище сейчас свыше 20 миллионов кубометров воды, или 87 процентов от общего объема,- уточнила Павленко. - Для сравнения, в январе в нем было чуть более миллиона кубометров. В Счастливенском водохранилище накоплено шесть миллионов или 57 процентов от проектного объема. Год назад в это же время было чуть больше 2,5 миллиона кубометров). Этого объема хватит как минимум на целый год бесперебойного водоснабжения Большой Ялты, даже если в ближайшее время не будет притока.

Даже с такими значительными запасами Ялта продолжает экономить пресную воду, используя для текущего потребления запасы влаги из восполняемых природных источников - водопадов Хаста-Баш, Уч-Кош и Массандровского. Это необходимо, чтобы к следующему курортному сезону подойти к хорошими запасами воды. Дополнительный приток удастся получить, когда начнется таяние накопленного на горных плато снега.

Напомним, по данным Крымского гидрометцентра, запасы водохранилищ полуострова втрое превысили показатели 2020 года. А учитывая обильные осадки в декабря, к началу января удастся аккумулировать еще больше влаги. Таким образом, подтверждаются прогнозы ученых о завершении на полуострове засушливого периода.