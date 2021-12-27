В Ростове прокуратура проверит жалобы горожан на уборку снега

В Ростове-на-Дону прокуратурой организована проверка работы городских коммунальных служб по устранению последствий снегопада в ночь с 26 на 27 декабря. Причиной надзорных действий стали многочисленные жалобы ростовчан на гололедицу на дорогах и тротуарах, а также автомобильные заторы на дорогах.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, безопасности дорожного движения, а также работе общественного транспорта", - сообщил прокурор Ростова-на-Дону Олег Фрикель.

Отметим, что по данным мэрии, за сутки в городе выпало больше половины месячной нормы осадков - свыше 30 мм. К расчистке дорог и улиц были привлечены 220 единиц техники и 2100 сотрудников ТСЖ и управляющих компаний.

По информации Ростовского гидрометцентра, 28-30 декабря в Ростове-на-Дону ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах сохранится гололедица. 29 декабря прогнозируется усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду.