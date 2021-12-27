В Сочи инженера будут судить из-за провалившегося в люк ребенка

В Центральном районе Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего исполняющего обязанности главного инженера ООО "УК "РЭО-10", обвиняемого в оказании услуги, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью девятилетнему мальчику. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- По версии следствия, с момента назначения на должность по июнь 2021 года обвиняемый не организовал и не проконтролировал проведение достаточного комплекса мероприятий по содержанию территории около многоквартирного дома по улице Клубничной в городе Сочи, - рассказали в ведомстве. - Кроме того, фигурант не организовал своевременную проверку расположенного там же люка канализационного коллектора на предмет его безопасности.

Напомним, утром 8 июня 2021 года мальчик, идя по улице, наступил на металлический люк и упал в канализационный коллектор. В результате у потерпевшего случился перелом бедренной кости и компрессионный перелом грудных позвонков.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.