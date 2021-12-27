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27.12.2021 14:10
Рубрика: Общество

В горах Сочи туристы сняли на видео лентикулярные облака

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На сочинском горном курорте "Роза Хутор" туристы сняли на видео редкое и красивое природное явление - лентикулярные облака. Сегодня погодные условия стали благоприятными для образования необычных облаков на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря.

Фото: скрин с видео
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"Когда-нибудь видели подобное? Это лентикулярные облака - редкое и очень красивое природное явление, - рассказал пользователь Сети. - Главная их особенность - они остаются недвижимы даже при очень сильном ветре! Обычно такие облака появляются с подветренной стороны горных хребтов, за хребтами и отдельными вершинами на высоте от 2 до 15 км".

Появление лентикулярных облаков (или линзовидных, чечевицообразных) в метеорологической службе горного курорта объяснили влиянием гор на воздушные потоки.

- Горы вынуждают поток воздуха приподниматься и, соответственно, охлаждаться - в гребнях этих своеобразных воздушных волн и происходит конденсация имеющегося в воздухе водяного пара. Для образования таких облаков нужен сильный ветер при довольно большой влажности воздуха, - отметил синоптик курорта Адриан Коротеев.

Также он подчеркнул, что такие условия характерны для близости атмосферного фронта, что часто сулит изменение погоды, чаще всего осадки и похолодание.

Отметим, что горнолыжный сезон на курорте стартовал 22 декабря, а 25-го числа состоялось торжественное открытие.

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