В Челябинской области повысили взносы на капремонт

В Челябинской области с 2022 года повысится плата за капремонт. Новый тариф утвержден постановлением правительства региона, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, плата увеличится на полтора рубля за каждый квадратный метр площади жилого помещения. В прошлом году она составляла 8,6 рубля. В постановлении за подписью и. о. председателя правительства Ирины Гехт говорится, что на 2022 год сумма минимального взноса устанавливается в размере 10,1 рубля.

Как уже писала "РГ", ранее в регионе приняли решение повысить плату за вывоз мусора. Однако произойдет она не с 1 января, а со второй половины года.