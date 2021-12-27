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27.12.2021 17:28
Рубрика: Власть

В Свердловской области отменили QR-коды в кафе и фитнес-клубах

Текст: Татьяна Воробьева

С завтрашнего дня и вплоть до 15 января попасть в кафе, фитнес-клубы, салоны красоты, сауны Свердловской области можно будет, не имея QR-кода. Такое решение обнародовал на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

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Послабления коснутся и разного рода отдельных магазинов, имеющих собственное здание, а не площадь в торговом центре. А также - прачечных, химчисток и детских игровых комнат.

"Кинотеатрам разрешим стопроцентную наполняемость, но при том условии, что все посетители будут с QR-кодами. Вход в торговые центры - по-прежнему свободный до 20 января. Но обязательно с масками, с антисептиками и дистанцией", - напомнил глава региона.

От повторил, что смягчение условий стало возможным благодаря активной вакцинации и профилактике, которые дали снижение графика заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Таким образом и бизнесменов и жителей региона во время новогодних праздников ждет небольшая передышка - одни смогут заработать, а вторые купить подарки, отдохнуть и провести время с пользой.

Что будет после зимних каникул, пока не известно. "Но уже сейчас понятно, что омикрон - это реальность, с которой рано или поздно столкнемся и мы", - констатировал губернатор.

На прошлой неделе, напомним, в области отменили QR-коды в торговых центрах, а ресторанам разрешили работать и по ночам тоже.

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