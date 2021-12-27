"Роскосмос" вывел на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb

Все 36 спутников связи #OneWeb успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты

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All 36 @OneWeb communications satellites successfully separated from the Fregat upper stage pic.twitter.com/XJC7qMkjZT — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 27, 2021

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в понедельник в 16:10 мск. Сразу 36 спутников OneWeb с Байконура были запущены впервые. Они отделялись от разгонного блока в несколько этапов. Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от российского разгонного блока прошло в соответствии с циклограммой. Во время автономного полета было обеспечено одиннадцать активных участков: три включения маршевой двигательной установки (последнее - с целью доставки разгонного блока на "орбиту увода") и восемь включений двигательной установки стабилизации, ориентации и обеспечения запуска, необходимых для безопасного отделения спутников.

Данный старт стал уже двенадцатым в рамках совместной программы OneWeb. В результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличилось до 394, информирует ТАСС. До этого с космодрома в Казахстане выводилось по 34 британских спутника связи.

Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. Компания OneWeb намерена развернуть низкоорбитальную группировку, состоящую более чем из 600 спутников. Аппараты будут находиться на полярных орбитах с наклонением 87,9° на высоте 1 200 км.

За 2021 год "Роскосмос" провел восемь пусковых кампаний по программе OneWeb с двух российских космодромов. Пять пусков (25 марта, 26 апреля, 28 мая, 1 июля и 14 октября) было выполнено с нового космодрома Восточный в Амурской области, три пуска (22 августа, 14 сентября и 27 декабря) - с Байконура. Как рассказали в госкорпорации, всего за этот год российские средства выведения доставили на околоземную орбиту 318 спутников компании OneWeb.