СК завершил расследование дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве

Следствие по делу о нападении на мужчину с ребенком, случившееся в начале ноября в Новой Москве, завершено. Об этом сообщает столичный главк следственного комитета РФ.

Напомним, тогда трое жителей столицы во дворе одного из домов на Нововатутинской улице избили двоих мужчин, у одного из которых на руках был ребенок. Как отмечают в пресс-службе СК, нападавшие обвинялись в покушении на убийство по предварительному сговору из-за хулиганских побуждений. При расследовании инцидента возникли вопросы к психическому здоровью одного из нападавших, поэтому уголовное дело в отношении его выделено в отдельное производство. Дело в отношении двух других хулиганов направлено в прокуратуру.