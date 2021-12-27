Суд продлил арест Ивану Сафронову

Мосгорсуд продлил арест Ивану Сафронову - журналисту, в последнее время работавшему советником главы Роскосмоса. Иван Сафронов обвиняется в государственной измене и сейчас находится в СИЗО "Лефортово".

Как сообщает ТАСС, арест продлен до 7 апреля будущего года. Предыдущий срок ареста Сафронова истекал 7 января 2022 года.

ТАСС напоминает, что бывший корреспондент газет "Коммерсант" и "Ведомости", а затем советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был арестован 7 июля 2020 года. При этом, как не раз подчеркивалось, обвинения не связаны с работой в Роскосмосе. В настоящее время дела завершено, обвиняемый знакомится с материалами дела.