Суд указал, за какие номера водитель может лишиться прав

Суд разъяснил, за какие номера водитель может лишиться прав. Номера, имеется в виду не на дороге, а на автомобиле - регистрационные знаки. Чем отличается нечитаемый номер от видоизмененного, и нужна ли автотехническая судебная экспертиза, чтобы это установить, а также понятые для оформления нарушения?

Итак, некто Гнусарев был остановлен инспектором и привлечен к ответственности за управление автомобилем с видоизмененными регистрационными знаками. Эта статья предполагает не только штраф 5 тысяч, но и лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Поэтому дело рассматривает суд. Водитель в суде вину свою не признал. По его мнению, его знаки даже нечитаемыми назвать нельзя, поскольку он получает штрафы с камер. Машине 12 лет, и буквы на знаках могли стереться естественным путем. Кроме того, он просил инспектора пригласить понятых, чтобы они проверили, читаются ли номера с расстояния 20 метров, или нет, но инспектор этого не сделал.

Однако мировой судья пришел к выводу, что номера все-таки были видоизменены. И на переднем, и на заднем номере стерты две буквы. Причем стерты они механически, поскольку остальные буквы и цифры потертостей не имеют. Судя по фотоматериалам, номера не читаются даже менее чем с 20 метров.

Что же касается привлечения понятых, то они требуются для проведения определенных процессуальных действий, которые в данном случае не проводились. А для видеофиксации и составления протокола они не требуются.

Кроме того, смягчающих обстоятельств мировой суд не нашел, а отягчающие были налицо. Гнусарев привлекался к ответственности за нарушения правил, но штрафов не оплачивал. Поэтому суд и назначил ему три месяца лишения прав.

Однако Гнусарев это решение обжаловал. В районном суде он просил уже переквалифицировать дело по части 1 статьи 12.2, которая предполагает ответственность за управление с нечитаемыми номерами. Однако районный суд оснований для пересмотра дела не нашел. Мировым судьей исследовались фотографии установленных на транспортном средстве знаков, из которых усматривается, что с букв "С" и "Х" переднего и заднего государственного регистрационного знака стерта краска. При этом красящее вещество черного цвета равномерно стерто, что свидетельствует об умышленных действиях, цель которых - затруднение их идентификации, то есть они видоизменены, указал районный суд. Но Гнусарев пошел обжаловать эти решения и дальше. Дошел даже до Верховного суда. При этом помимо отсутствия понятых он указал, что требовал провести автотехническую экспертизу, но ни один из судов ее не назначил.

Понятые нужны для проведения определенных процессуальных действий, которые не проводились. А для составления протокола они не требуются

Верховный суд постановил, что, как усматривается из материалов дела, Гнусарев управлял автомобилем именно с видоизмененными государственными регистрационными знаками. Судебные инстанции пришли к правильному выводу о наличии в его действиях объективной стороны состава правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.2 КоАП. Эта позиция согласуется с разъяснениями Пленума Верховного суда.

Что же касается назначения автотехнической экспертизы, то она назначается, если при производстве по делу возникает необходимость в использовании специальных познаний в науке, технике, искусстве или ремесле. При этом в ходе производства по делу оснований для назначения судебной автотехнической экспертизы установлено не было.

Иные доводы жалобы, поданной в Верховный суд, были проверены нижестоящими судебными инстанциями и обоснованно отвергнуты. А несогласие заявителя с оценкой доказательств и с толкованием судами норм Кодекса не свидетельствует о том, что были допущены нарушения норм материального права или процессуальные нарушения. Поэтому Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций, а в удовлетворении жалобы отказал.