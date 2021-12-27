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27 декабря 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)

Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 426-ФЗ "О внесении изменений в статью 30 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 21 декабря 2021 г.
Опубликован 27 декабря 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

Документ является поправкой к

Уголовно-процессуальный кодекс

Принят Государственной Думой 14 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 15 декабря 2021 года

Внести в статью 30 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; 2009, N 1, ст. 29; 2011, N 1, ст. 45; N 25, ст. 3533; N 45, ст. 6322; 2012, N 24, ст. 3071; 2013, N 30, ст. 4050; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6997; 2014, N 11, ст. 1094; N 19, ст. 2335; 2015, N 10, ст. 1417; 2016, N 26, ст. 3859; N 28, ст. 4559; 2017, N 24, ст. 3484; 2018, N 1, ст. 51; N 31, ст. 4817; N 42, ст. 6375; N 47, ст. 7134; 2019, N 14, ст. 1459; 2020, N 50, ст. 8070) следующие изменения:

1) часть третью изложить в следующей редакции:

"3. Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке осуществляется:

1) в районном суде - судьей районного суда единолично;

2) в верховном суде республики, краевом или областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, окружном (флотском) военном суде - судом в составе трех судей, за исключением уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести, а также уголовных дел с апелляционными жалобой, представлением на промежуточные решения районного суда, гарнизонного военного суда, которые рассматриваются судьей верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда единолично;

3) в апелляционном суде общей юрисдикции, апелляционном военном суде - судом в составе трех судей, за исключением уголовных дел с апелляционными жалобой, представлением на промежуточные решения верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, которые рассматриваются судьей апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного военного суда единолично.";

2) часть четвертую изложить в следующей редакции:

"4. Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке осуществляется:

1) судебной коллегией по уголовным делам кассационного суда общей юрисдикции, кассационным военным судом в составе трех судей, за исключением уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести, а также уголовных дел с кассационными жалобой, представлением на промежуточные решения мирового судьи, районного суда, гарнизонного военного суда, верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, которые рассматриваются судьей кассационного суда общей юрисдикции, кассационного военного суда единолично;

2) Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебной коллегией по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации в составе трех судей.";

3) дополнить частью четвертой1 следующего содержания:

"41. Рассмотрение уголовных дел в порядке надзора осуществляется большинством членов Президиума Верховного Суда Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин