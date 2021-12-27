Упрощен порядок пересмотра решений об аресте

Новости

В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах из-за циклона 04:35
Главный тренер сборной России объяснил причины поражения от шведов на МЧМ 04:28
Пушков рассказал, от чего зависит успех переговоров России и НАТО 04:15
Хоккеист Мичков: Будем делать выводы и готовиться к следующей игре 04:10
В ВОЗ сообщили, что "омикрон" научился обходить иммунную защиту 04:01
В ВОЗ назвали условия для окончания пандемии коронавируса в 2022 году 03:00
Россияне назвали главные события в жилищной сфере 01:43
Захарова прокомментировала сообщения об иске ЕС к России в ВТО 01:10
Путин: Российские спасатели - среди лучших 00:30
Грозивший взорвать гранату в столичном ТЦ посетитель задержан 00:22
Запущен цифровой портал об интеграции в ЕАЭС 00:01
Стал известен состав сборной России по хоккею на стартовый матч МЧМ 26.12.2021
От COVID-19 умер озвучивавший Дамблдора актер Андрей Ярославцев 26.12.2021
В Москве подросток погиб во время катания на "ватрушке" 26.12.2021
В столичном ТЦ возникла паника из-за вооруженного гранатой посетителя 26.12.2021
"Манчестер Сити" со счетом 6:3 обыграл "Лестер" в чемпионате Англии 26.12.2021
Ученые выяснили, что COVID-19 может надолго проникать в сердце и мозг 26.12.2021
В ВСУ заверили, что женщины будут проходить военные сборы по желанию 26.12.2021
Глава СПЧ назвал драматической ситуацию с 9-летней студенткой МГУ 26.12.2021
В Забайкалье прорвало дамбу 26.12.2021
Песков усомнился в приезде Зеленского на саммит СНГ в Петербурге 26.12.2021
Большинство британцев оказались разочарованы последствиями Brexit 26.12.2021
Столтенберг предложил созвать заседание Совет Россия-НАТО 12 января 26.12.2021
Песков: Санкции никогда не достигают своей цели 26.12.2021
Центральную Россию ожидает возвращение морозов 26.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
27.12.2021 04:20
Рубрика: Происшествия

Упрощен порядок пересмотра решений об аресте

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)
Поправки в УПК унифицировали порядок пересмотра решений в апелляции и кассации. Например, жалобы на арест судьями апелляционных и кассационных судов будут рассматриваться единолично.
В кассации судьи начнут единолично рассматривать жалобы на арест. Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС В кассации судьи начнут единолично рассматривать жалобы на арест. Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
В кассации судьи начнут единолично рассматривать жалобы на арест. Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС

Соответствующие поправки в главу 30 УПК публикует сегодня "РГ". Закон принят по инициативе Верховного суда РФ. В частности, принятые изменения унифицируют порядок пересмотра промежуточных судебных решений. К промежуточным относятся в том числе решения об аресте, а также различные жалобы на следствие.

Фото: Георгий Андреев / ТАСС
Верховный суд объяснил, когда гражданина можно удалить из зала суда

Начиная с 2013 года апелляционные жалобы на промежуточные решения рассматриваются судами второй инстанции не коллегиально, а единолично, одним судьей. Как пояснили в Верховном суде, такой порядок показал свою эффективность. Он позволил сократить сроки рассмотрения апелляционных жалоб и представлений, не снижая при этом качества принимаемых решений.

Однако в 2019 году прошла большая судебная реформа: были созданы отдельные кассационные и апелляционные суды. Данные инстанции удалены от места вынесения обжалованных решений. В итоге решения, принятые в суде одного региона, обжалуются в другом. Такой принцип укрепляет гарантии независимости судебной системы и объективности рассмотрения дел.

Поступают в отдельные апелляционные и кассационные суды и жалобы на арест. Однако по закону такие суды обязаны рассматривать коллегиально - тройками судей - даже жалобы на промежуточные решения. В итоге получается: если первой инстанцией выступал районный суд, и он принял решение об аресте, то апелляционная жалоба рассматривается в областном суде. И судья здесь принимает решение единолично.

Если же первой инстанцией выступает региональный суд, то апелляционная жалоба рассматривается в отдельном апелляционном суде. И здесь решение принимает уже тройка. Теперь закон унифицировал процедуру.

Происшествия Правосудие Суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ Комментарии к документам

Главное сегодня

Путин: Российские спасатели - среди лучших
Минэкономразвития опровергло информацию о претензиях ЕС к России на 290 млрд евро
Песков: Расширение НАТО на Украину - вопрос жизни и смерти для РФ
Грозивший взорвать гранату в столичном ТЦ посетитель задержан
Глава СПЧ назвал драматической ситуацию с 9-летней студенткой МГУ
ВС РФ разрешил доказывать факт удаленной работы с помощью электронной переписки
Жданов: В теневом сегменте интернета сформировался рынок заказных убийств