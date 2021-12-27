Упрощен порядок пересмотра решений об аресте

Поправки в УПК унифицировали порядок пересмотра решений в апелляции и кассации. Например, жалобы на арест судьями апелляционных и кассационных судов будут рассматриваться единолично.

Соответствующие поправки в главу 30 УПК публикует сегодня "РГ". Закон принят по инициативе Верховного суда РФ. В частности, принятые изменения унифицируют порядок пересмотра промежуточных судебных решений. К промежуточным относятся в том числе решения об аресте, а также различные жалобы на следствие.

Начиная с 2013 года апелляционные жалобы на промежуточные решения рассматриваются судами второй инстанции не коллегиально, а единолично, одним судьей. Как пояснили в Верховном суде, такой порядок показал свою эффективность. Он позволил сократить сроки рассмотрения апелляционных жалоб и представлений, не снижая при этом качества принимаемых решений.

Однако в 2019 году прошла большая судебная реформа: были созданы отдельные кассационные и апелляционные суды. Данные инстанции удалены от места вынесения обжалованных решений. В итоге решения, принятые в суде одного региона, обжалуются в другом. Такой принцип укрепляет гарантии независимости судебной системы и объективности рассмотрения дел.

Поступают в отдельные апелляционные и кассационные суды и жалобы на арест. Однако по закону такие суды обязаны рассматривать коллегиально - тройками судей - даже жалобы на промежуточные решения. В итоге получается: если первой инстанцией выступал районный суд, и он принял решение об аресте, то апелляционная жалоба рассматривается в областном суде. И судья здесь принимает решение единолично.

Если же первой инстанцией выступает региональный суд, то апелляционная жалоба рассматривается в отдельном апелляционном суде. И здесь решение принимает уже тройка. Теперь закон унифицировал процедуру.