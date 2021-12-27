У планировавшего убить Елизавету II человека оказались проблемы с психикой

Как заявили в полиции, "после задержания он был обследован и содержится под стражей в соответствии с Законом о психическом здоровье". "Он остается под опекой медицинских специалистов", - добавили в правоохранительных органах.

Как выяснилось, перед тем, как перелезть через забор резиденции британских монархов, Джасвант Сингх Чайл загрузил видео в одну из соцсетей. В нем он попытался объяснить свой поступок: его атака на королеву - это месть за тех, кто погиб в ходе бойни в Джаллианвала Багхе в 1919 году, а также за тех, кого унижали и подвергали дискриминации из-за их расы.

Кстати, забор он преодолел, как стало известно местным СМИ, при помощи веревочной лестницы. Прежде все попытки проникновения на территорию Виндзорского замка приводили к ужесточению мер безопасности. Интересно, что на этот раз предпримут для усиления охраны королевы.

Самая досадная брешь в системе безопасности была выявлена в 2003 году. Тогда комик Аарон Баршак проник на вечеринку по случаю рождения принца Уильяма. Для этого ему понадобилось всего лишь забраться на дерево, растущее возле забора, перелезть на заграждение и спрыгнуть с него по другую сторону.