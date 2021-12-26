Вооруженный злоумышленник арестован на территории Виндзорского замка

Вооруженный злоумышленник был арестован на территории Виндзорского замка, где британская королева Елизавета II и некоторые члены ее семьи праздновали Рождество, сообщила полиция округа Темз-Вэлли.

У 19-летнего молодого человека из Саутгемптона при себе было оружие. Согласно заявлению полиции, офицеры Темз-Вэлли и столичной полиции отреагировали на нарушение норм безопасности в течение нескольких минут. По словам полицейских, злоумышленник не входил ни в какие здания. Он арестован по обвинениям в незаконном проникновении на охраняемый объект и владении оружием.

95-летняя королева праздновала Рождество в Виндзорском замке после того, как приняла решение не ехать в Сандрингем, где обычно проводит новогодние праздники, из-за пандемии, сообщает CNN. В Виндзоре ее сопровождали принц Чарльз и его супруга, Камилла, герцогиня Корнуолльская. Королева обратилась с посланием к нации из Виндзорского замка, посвятив большую часть речи принцу Филиппу, своему мужу, который умер в апреле в возрасте 99 лет.

Иногда вторжения в королевские дворцы случаются, хотя происходят и нечасто. Самый известный инцидент произошел в 1982 году, когда 31-летний Майкл Фэган взобрался на парапет Букингемского дворца, пролез через открытое окно и проник в спальню королевы Елизаветы II. Она не пострадала, хотя действия злоумышленника, который хотел "пообщаться с монархом", вызвали серьезные вопросы о безопасности дворца, особенно когда выяснилось, что ее неоднократные попытки вызвать охрану были проигнорированы.

В 2004 году защитник прав отцов в костюме Бэтмена сумел убежать от охранников, чтобы устроить акцию протеста на балконе Букингемского дворца. Джейсон Хэтч, участник кампании "Отцы за Справедливость", использовал лестницу, чтобы взобраться на забор по периметру дворца. Затем он поднялся на балкон, где члены королевской семьи обычно появляются на торжественных церемониях.