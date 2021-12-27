"Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем", - цитирует вице-премьера издание. Впрочем, в дальнейшей цитате выясняется, что речь идет не о снижении нижней планке, а об установлении градации ответственности в зависимости от степени опьянения. "Ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови. Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, - уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать",- сообщил Марат Хуснуллин.

Напомним, что еще в октябре вице-премьер по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения поручил МВД, Минздраву и Минюсту подготовить согласованные предложения "по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, принимая во внимание степень опьянения". Предложения должны были быть представлены до 1 ноября. Однако до сих пор их нет.

Дело в том, что ни МВД, ни Минюст не в состоянии определять степень опьянения. А в Минздраве, насколько известно "Российской газете", нет единого мнения на этот счет.

Напомним, что в России уже много лет степень опьянения не устанавливается. Это в советские годы водителя наказывали в зависимости от состояния, в котором он попался за рулем. В России достаточно самого факта употребления алкоголя или наркотиков. Для алкоголя законом установлена возможная суммарная погрешность прибора 0,16 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха, или 0,3 промилле, если человек самостоятельно дыхнуть не может. Для наркотиков такой погрешности нет. То есть, даже если человек принял несколько суток назад таблетку от головной боли, но запрещенные вещества в организме остались, его лишат прав.

Что же касается снижения установленного минимального порога 0,16 мг/л выдыхаемого воздуха, то даже после бокала шампанского он будет превышен. В России установлен самый низкий порог, который убирает такие возможные погрешности, как выпитый стакан кефира, просто повышенная кислотность организма, температурные изменения. Ведь прибор, которым измеряют выдох, при разных температурах будет работать с разной точностью. Напомним, когда в России было введено нулевое промилле, прав лишались тысячи водителей, за показания приборов 0.001 мг/л. Именно это и послужило поводом для пересмотра допустимых минимальных значений. При этом "сухой закон" для водителей никто не отменял.

Напомним, что в Германии, где уровень дорожной безопасности один из самых высоких, установлен порог 0,5 промилле. Но там другой подход к привлечению нетрезвых водителей к ответственности. Если водитель выпил до 0,5 промилле алкоголя в крови и при этом не совершил ДТП, то ему ничего не грозит, даже если попадется в руки полиции. Если же он попадет в ДТП при наличии этих самых менее 0,5 промилле, то его привлекут к ответственности как нетрезвого водителя. Далее строгость наказания напрямую зависит от количества промилле в крови. Однако уголовная ответственность для такого нетрезвого водителя не наступает.

Как считают в МВД, сначала Минздрав должен разработать нормативные документы, согласно которым эта степень опьянения будет определяться, и только потом уже можно говорить о дифференцированной ответственности.

Юристы же считают, что введение уголовной ответственности за первый случай управления в нетрезвом виде, в каком бы состоянии водитель не находился, это перебор. Как считает адвокат Сергей Радько, диагностика опьянения у нас далеко не совершенна, и ошибочные диагнозы встречаются часто. За повторное управление в нетрезвом виде у нас уже предусмотрена уголовная ответственность.

Также в интервью Марат Хуснуллин напомнил об обсуждении снижения нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч. Поручение подготовить согласованные предложения на эту тему также были даны по итогам того же заседания правительственной комиссии МВД и Минтрансу. Насколько известно "РГ", МВД по-прежнему против снижения этого порога. Свои предложения ведомство направило Минтрансу.