Военные успешно запустили в космос ракету-носитель "Ангара-А5"

Космические войска ВКС России провели с космодрома Плесецк третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Персей" и габаритно-массовым макетом полезной нагрузки. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Как рассказали в военном ведомство, пуск "Ангары-А5" состоялся в 22 часа 00 минут (московского времени) с пусковой установки площадки №35 Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ в Архангельской области. В расчетное время - уже через 3 минуты - ракета была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС.

Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока "Персей" и неотделяемого габаритно- массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН "Ангара-А5", сообщили в Минобороны. Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту будет осуществляться с помощью разгонного блока "Персей" по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока.

Напомним, пуск "Ангары-А5", намеченный ранее на пятницу, был перенесен из-за сбоя в наземном комплексе за полторы минуты до старта. А первые два пуска с космодрома Плесецк состоялись 23 декабря 2014 года и 4 декабря 2020 года.