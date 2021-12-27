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Вышел русский трейлер "Кода 355" с Честейн, Крус и Себастианом Стэном

Новости
    27.12.2021, 14:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Фем-боевик "Код 355" получил локализованный трейлер - его на своем YouTube-канале представила компания Central Partnership.

Согласно ситуации в картине, спецагентессы из разных стран, привыкшие, как они это все любят, работать в одиночку, были вынуждены объединиться против общего врага - бряцающего сверхсекретной технологией, "способной стать причиной хаоса во всем мире".

Напористых расово разнообразных героинь ждут "головокружительные погони по всему миру, необходимость поставить под удар собственные интересы" и все такое энергичное прочее. В финале - сражение со злом, чьи силы превосходят в сотни раз. Но цель же блага - спасти мир (при этом попытавшись выжить).

Словом, все несказанно свежо и оригинально.

В ролях - Джессика Честейн, Диана Крюгер, Пенелопа Крус, Лупита Нионго, Себастиан Стэн и Эдгар Рамирес.

В кино - с 20 января.

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