Вышел русский трейлер "Кода 355" с Честейн, Крус и Себастианом Стэном

Фем-боевик "Код 355" получил локализованный трейлер - его на своем YouTube-канале представила компания Central Partnership.

Согласно ситуации в картине, спецагентессы из разных стран, привыкшие, как они это все любят, работать в одиночку, были вынуждены объединиться против общего врага - бряцающего сверхсекретной технологией, "способной стать причиной хаоса во всем мире".

Напористых расово разнообразных героинь ждут "головокружительные погони по всему миру, необходимость поставить под удар собственные интересы" и все такое энергичное прочее. В финале - сражение со злом, чьи силы превосходят в сотни раз. Но цель же блага - спасти мир (при этом попытавшись выжить).

Словом, все несказанно свежо и оригинально.

В ролях - Джессика Честейн, Диана Крюгер, Пенелопа Крус, Лупита Нионго, Себастиан Стэн и Эдгар Рамирес.

В кино - с 20 января.