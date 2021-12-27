Постановление правительства Забайкальского края от 24 декабря 2021 года № 535 "О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 8 сентября 2021 года № 348 "Об установлении величины прожиточного минимума в Забайкальском крае на 2022 год"