Постановление правительства Забайкальского края от 24 декабря 2021 года № 535 "О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 8 сентября 2021 года № 348 "Об установлении величины прожиточного минимума в Забайкальском крае на 2022 год"

Правительство Забайкальского края постановляет:
Внести в пункт 1 постановления Правительства Забайкальского края от 8 сентября 2021 года № 348 "Об установлении величины прожиточного минимума в Забайкальском крае на 2022 год" следующие изменения:
1) в абзаце втором слова "13 982 рубля" заменить словами "14 805 рублей";
2) в абзаце третьем слова "15 240 рублей" заменить словами "16 137 рублей";
3) в абзаце четвертом слова "12 025 рублей" заменить словами "12 732 рубля";
4) в абзаце пятом слова "15 006 рублей" заменить словами "15 669 рублей".
Губернатор Забайкальского края А.М.Осипов
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