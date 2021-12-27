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27 декабря 2021 г.

Постановление правительства Забайкальского края от 24 декабря 2021 года № 535 "О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 8 сентября 2021 года № 348 "Об установлении величины прожиточного минимума в Забайкальском крае на 2022 год"

Правительство Забайкальского края постановляет:

Внести в пункт 1 постановления Правительства Забайкальского края от 8 сентября 2021 года № 348 "Об установлении величины прожиточного минимума в Забайкальском крае на 2022 год" следующие изменения:

1) в абзаце втором слова "13 982 рубля" заменить словами "14 805 рублей";

2) в абзаце третьем слова "15 240 рублей" заменить словами "16 137 рублей";

3) в абзаце четвертом слова "12 025 рублей" заменить словами "12 732 рубля";

4) в абзаце пятом слова "15 006 рублей" заменить словами "15 669 рублей".

Губернатор Забайкальского края А.М.Осипов



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