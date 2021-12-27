Новости

Новый "Человек-паук" первым собрал 1 млрд долларов после пандемии 09:53
Умерла ведущая культового шоу Top of The Pops Дженис Лонг 09:47
Названа дата выхода "Бэтмена" с Паттинсоном на HBO 09:36
Режиссер "Большой маленькой лжи" Валле умер в 58 лет 09:08
От COVID-19 умер озвучивавший Дамблдора актер Андрей Ярославцев 26.12.2021

Звезда "Тайн следствия" Ковальчук рассказала, как заболела COVID-19

Новости
    27.12.2021, 10:21
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

44-летняя российская актриса и телеведущая Анна Ковальчук, Мария Швецова из сериала "Тайны следствия", тяжело переболела коронавирусом. Об этом народная артистка РФ рассказала в беседе с порталом Wday.

По словам Анны, прошлый сезон шоу снимали в горячую пору пандемии, и это было "невероятно сложно".

"Начиная с меня, с коронавирусом свалилось двадцать человек. Все болели очень серьезно. Ноябрьскую праздничную неделю я провела в больнице", - говорит актриса, пояснив, что поэтому съемки сезона растянулись.

При этом Анна добавила, что за тот 21 год, что идет сериал, его создатели сталкивались с огромным количеством сложностей, включая две беременности Ковальчук, "так что это просто очередной этап". "Не бывает же все гладко", - подытожила артистка.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Лера Кудрявцева заболела коронавирусом

Анна Ковальчук родилась в 1977 году в ГДР в семье военного. Детство провела в Ленинграде и Ереване. В кино дебютировала в 98-м, сыграв принцессу в комедии "Любовь зла".

Детективная "мыльная опера" "Тайны следствия" была запущена в сентябре 2000 года. В центре историй - трудовые будни и личная жизнь юриста Швецовой и ее коллег.

Новости

Фанаты "Человека-паука" написали 500000 твитов, требуя фильм с Гарфилдом 26.12.2021
Вышел тизер фильма "После. Долго и счастливо" 26.12.2021
Вышел русский трейлер "Жажды золота" с Заком Эфроном 26.12.2021
Трое из семи участников группы BTS заразились COVID-19 в США 26.12.2021
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Барбара Брыльска объяснила, почему не смотрит "Иронию судьбы" 25.12.2021
Вышел трейлер второго сезона мистической драмы с Гилевым "Пассажиры" 25.12.2021
У американского ремейка "Иронии судьбы" проявилась дата премьеры 25.12.2021
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Netflix
Видео: стала известна дата выхода второго сезона "Бриджертонов" 26.12.2021
Умер лауреат премии "Грэмми" Джей Ди Кроу 26.12.2021
Вышел трейлер третьего сезона "Атланты" 26.12.2021
⧣ коронавирус
Фото: kino-teatr.ru
Заразившуюся COVID-19 Светлану Крючкову частично парализовало 24.12.2021
Видео: Гитарист Queen Брайан Мэй заразился COVID-19 23.12.2021
В 53 года от COVID умер певец Карлос Марин 21.12.2021