Звезда "Тайн следствия" Ковальчук рассказала, как заболела COVID-19

44-летняя российская актриса и телеведущая Анна Ковальчук, Мария Швецова из сериала "Тайны следствия", тяжело переболела коронавирусом. Об этом народная артистка РФ рассказала в беседе с порталом Wday.

По словам Анны, прошлый сезон шоу снимали в горячую пору пандемии, и это было "невероятно сложно".

"Начиная с меня, с коронавирусом свалилось двадцать человек. Все болели очень серьезно. Ноябрьскую праздничную неделю я провела в больнице", - говорит актриса, пояснив, что поэтому съемки сезона растянулись.

При этом Анна добавила, что за тот 21 год, что идет сериал, его создатели сталкивались с огромным количеством сложностей, включая две беременности Ковальчук, "так что это просто очередной этап". "Не бывает же все гладко", - подытожила артистка.

Анна Ковальчук родилась в 1977 году в ГДР в семье военного. Детство провела в Ленинграде и Ереване. В кино дебютировала в 98-м, сыграв принцессу в комедии "Любовь зла".

Детективная "мыльная опера" "Тайны следствия" была запущена в сентябре 2000 года. В центре историй - трудовые будни и личная жизнь юриста Швецовой и ее коллег.