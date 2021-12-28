25-летнюю "Волгу" с минимальным пробегом продают за 330 тысяч рублей

В Щекино Тульской области на продажу выставили седан ГАЗ-3110 Волга в состоянии "капсулы времени". Машина шинельного цвета выпущена в 1997 году и практически не эксплуатировалась. За весь период проехала лишь 14 тысяч километров, а последние 15 лет, по утверждению продавца, находилась в законсервированном состоянии в гараже.

Седан относится к ранним товарным партиям ГАЗ-3110, поэтому имеет ряд характерных для них особенностей - светло-серую переднюю панель салона, "тонкие" бамперы из черного тисненного пластика, боковые зеркала от "Москвича-2141", механический одометр. Кроме того, дверные карты в салоне - виниловые, а не цельноформованные, а обивка сидений - велюровая.

Под капотом экземпляра установлен карбюраторный бензиновый двигатель ЗМЗ-402 (2,4 л, 100 л.с.), он агрегатирован с 5-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. За автомобиль продавец хочет 330 тысяч рублей.

Напомним, ГАЗ-3110 выпускали в 1997-2004 гг. Это была глубоко модернизированная версия предыдущей "Волги" ГАЗ-31029, производившейся в 1992-1997 гг. Модель 31029, в свою очередь, представляла собой улучшенный вариант "Волги" ГАЗ-24, вышедшей в 1968 году.

Фото: Avito