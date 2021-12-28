Австралийский тюнер превратил Toyota Land Cruiser 300 в танк для бездорожья

В Австралии обожают пикапы, но точно также там любят и внедорожники, которые используются для внедорожных "покатушек". Местный тюнер TJM показал, как можно увеличить потенциал нового Toyota LC 300 вне асфальта.

Toyota Land Cruiser 300 в исполнении TJM оснащён "кенгурятником", от которого отходят круглые трубы, проходящие по аркам крыла и являющиеся "обрамлением" порогов. В силовой бампер встроена лебёдка, выдерживающая до восьми тонн. Снизу установлены металлические защитные пластины, предохраняющие от пробоев элементы подкапотного пространства.

Также внедорожник получил массивный шноркель и багажник на крыше с закреплёнными на нём лопатой и палаткой.

В числе опций для Toyota LC 300 от TJM - модернизация подвески, в которую входит установка двухтрубных амортизаторов и изготовленных по спецзаказу верхних рычагов. Колёсные диски имеют двойной обод (бедлоки).

Тюнер не раскрыл цену, в которую обойдётся модернизация внедорожника, но, как пишет Carscoops, заказы уже поступают. Продажи тюнинг-кита начнутся в 2022 году.

В России продажи Toyota Land Cruiser 300 начались летом 2021 года. В настоящее время рекомендованная розничная цена, согласно официальному сайту марки, начинается от 5 776 000 рублей.

В нашей стране внедорожник представлен с 299-сильным дизелем 3.3 литра и 415-сильным бензиновым V6 3.5 литра, оба агрегатируются 10-диапазонной АКП.

Фото: TJM

Фото: TJM