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28.12.2021 08:15
Рубрика: Российский автопром

Авто по лучшей цене: вазовская "семерка", на которой почти не ездили

Текст: Константин Руссов
Фото: Auto.ru Фото: Auto.ru
Фото: Auto.ru

В Москве на продажу выставили ВАЗ-2107 2010 года выпуска, которая за всю свою жизнь почти не эксплуатировалась. Продавец на Auto.ru уверяет, что если нужен автомобиль, то его предложение на фоне дефицита авто и повышения цен является супервыгодным. Он просит за "капсулу времени" всего 253 тысячи рублей.

Фото: Добровольский/ РИА Новости
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По ПТС у "семёрки" был один владелец, в ДТП она не попадала, и вся кузовщина "родная". Автомобиль "пробежал" за свои 11 лет 2479 километров.

Если покупать этот лот для коллекции, то следует учесть, что у автомобиля наружные зеркала не стоковые, заменены щётки стеклоочистителя, а в салоне установлена не заводская магнитола.

Фото: Auto.ru

ВАЗ-2107 оснащён бензиновым двигателем 1.6 литра мощностью 73 л.с. и механической 5-ступенчатой МКП.

Производство модели осуществлялось с 1982 по 2012 годы, последним местом выпуска был завод в Ижевске. ВАЗ-2107 была снята с конвейера из-за упавшей популярности и модернизации мощностей под выпуск более современного автомобиля - Lada Granta.

Фото: Auto.ru