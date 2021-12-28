Авто по лучшей цене: вазовская "семерка", на которой почти не ездили

В Москве на продажу выставили ВАЗ-2107 2010 года выпуска, которая за всю свою жизнь почти не эксплуатировалась. Продавец на Auto.ru уверяет, что если нужен автомобиль, то его предложение на фоне дефицита авто и повышения цен является супервыгодным. Он просит за "капсулу времени" всего 253 тысячи рублей.

По ПТС у "семёрки" был один владелец, в ДТП она не попадала, и вся кузовщина "родная". Автомобиль "пробежал" за свои 11 лет 2479 километров.

Если покупать этот лот для коллекции, то следует учесть, что у автомобиля наружные зеркала не стоковые, заменены щётки стеклоочистителя, а в салоне установлена не заводская магнитола.

Фото: Auto.ru

ВАЗ-2107 оснащён бензиновым двигателем 1.6 литра мощностью 73 л.с. и механической 5-ступенчатой МКП.

Производство модели осуществлялось с 1982 по 2012 годы, последним местом выпуска был завод в Ижевске. ВАЗ-2107 была снята с конвейера из-за упавшей популярности и модернизации мощностей под выпуск более современного автомобиля - Lada Granta.