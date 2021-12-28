Белый дом анонсировал переговоры с РФ по вооружениям и Украине 10 января

Вашингтон и Москва 10 января проведут переговоры по контролю над вооружениями и по ситуации на Украине. Об этом сообщает AFP со ссылкой на администрацию президента США Джо Байдена.
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В Белом доме также утверждают, что делегации России и ОБСЕ встретятся 13 января, передает РИА Новости.
Напомним, в середине декабря Москва представила проекты соглашений с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности, предполагающих в том числе недопустимость дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток. Российская сторона собиралась поднять вопрос на площадке ОБСЕ.