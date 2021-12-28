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28.12.2021 15:32
Рубрика: Происшествия

Депутат Рашкин лишен водительских прав и оштрафован на 30 тысяч рублей

Текст: Иван Петров
Депутат Госдумы Валерий Рашкин, пойманный за рулем автомобиля, в багажнике которого была обнаружена туша убитого лося, лишен водительских прав на 1,5 года. Такое решение во вторник принял мировой судья судебного участка №1 Лысогорского района Саратовской области. Протокол об административном правонарушении в отношении народного избранника был составлен после того, как он отказался от процедуры медицинского освидетельствования. Тогда как признаки алкогольного опьянения, по словам очевидцев, были налицо.
Фото: Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости Фото: Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

О том, что Рашкин был за рулем с признаками опьянения - от него исходил "резкий запах спиртного, речь была нарушена", - сообщали и в Генпрокуратуре.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина

Дело об административном правонарушении было рассмотрено на закрытом судебном заседании. По его итогам вынесено постановление о назначении административного наказания в виде лишения водительского удостоверения сроком на 1 год и шесть месяцев, а также штрафа в сумме 30 тысяч рублей.

Мировой судья Елена Четверкина, как уточняется в карточке дела на сайте судебного участка, признала Рашкина виновным по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ "невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Заседание состоялось в минувший понедельник.

Напомним, параллельно в отношении депутата Рашкина ведется расследование по уголовному делу, возбужденному лично председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Поскольку только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. Прежде Госдума по представлению Генпрокурора Игоря Краснова согласилась лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.

Парламентарию уже предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ "незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Обвиняемому грозит штраф в размере до 1 миллиона рублей (или в размере зарплаты осужденного за 3-5 лет) либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права "занимать определенные должности на срок до 3 лет".

По версии следствия, в ночь на 29 октября текущего года в Саратовской области Валерий Рашкин вместе с иными лицами, не имея разрешения, поехал охотиться на лося​​​. Части разделанной туши соучастники преступления положили в багажник и салон "Лады Ларгус".

Фото: МВД России
Признание Валерия Рашкина: убил, не пил, но от медосвидетельствования отказался

Сам Рашкин признает, что действительно убил лося, но, по его словам, сделал это по ошибке, так как, якобы, охотился на кабана, на отстрел которого у него было разрешение. При этом депутат признал, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося - о том, что его якобы подставили.

13 декабря Басманный суд Москвы избрал Рашкину меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему ограничили общение со свидетелями, пользование средствами связи и посещение любых охотничьих угодий (по сути, запрет на охоту).

Происшествия Правосудие Суд

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