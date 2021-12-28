Эмма Стоун может сыграть женскую версию Человека-паука

После успеха фильма "Человек-паук: Нет пути домой" интернет начал закипать слухами о дальнейших проектах кинокомпании Sony.

Один самый безумных и смелых, о которых наперебой судачат инсайдеры, что студия вернет в мир Человека-паука Гвен Стейси в исполнении Эммы Стоун.

Причем это будет несколько иная версия персонажа, которая в итоге станет Гвен-пауком - отдельной женской вариацией знаменитого стенолаза, о которой Marvel выпускает успешную серию комиксов.

Насколько правдива такая утечка на данном этапе доподлинно установить не получится, а о том, как именно Sony может развивать свою "паучью" франшизу, можно прочитать в этом материале.