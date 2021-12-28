Главный нарколог Минздрава назвал лучшую закуску к алкоголю

Картофельное пюре является лучшей закуской для спиртного, поскольку замедляет всасывание алкоголя в кровь. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

Специалист также напомнил, что спиртное не следует запивать газировкой - углекислый газ "усиливает всасываемость алкоголя".

Брюн также напомнил, что в ночное время организм плохо перерабатывает алкоголь, поэтому следует отдать предпочтение более "легким" напиткам. "Мой совет очень простой - сухое белое вино меньше всего дает отрицательных эффектов", - отметил специалист (цитата по ТАСС).

Кроме того, следует отказаться от "повышения градуса", которое может навредить здоровью, добавил нарколог.

Ранее Роскачество рамках проекта "Винный гид России" исследовало качество российских вин. В результате из 610 видов продукции две трети получили оценку в 78 баллов и выше, что является рекордно высоким показателем.

В рамках исследования изучались вина стоимостью до тысячи рублей. Средняя цена составляла 430-440 рублей, а самое дешевое вино стоило около 150 рублей.