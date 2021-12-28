Постановление правительства Хабаровского края от 27 декабря 2021 года № 683-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 27 августа 2021 г. № 389-пр "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Хабаровском крае на 2022 год"

Новости

Глава МИД ФРГ заявила о "геостратегической роли" проекта "Северный поток-2" 12:22
Мурашко: Хочется верить, что пандемия ковида закончится в 2022 году 12:19
Мурашко рассказал об "идеальном лекарстве" против коронавируса 12:13
Посол в Германии призвал к скорейшему вводу в эксплуатацию "Северного потока-2" 12:11
Лавров: Россия будет твердо отстаивать свои интересы на переговорах с США 12:10
Хуснуллин: проблемы с водой в Крыму решены 11:52
Программа развития Крыма может быть продлена до 2030 года 11:45
Тереза Мавика покидает пост генерального директора фонда V-A-C 11:45
В Минске собраны материалы о зверствах польских силовиков 11:38
Кабмин расширил список товаров, которые можно купить на маткапитал 11:36
Ввод жилья за год станет рекордным за всю историю России 11:30
Роскачество обнаружило кишечную палочку в паштетах 11:24
Росгвардейцы более тысячи раз спасали людей в 2021 году 11:15
Собянин представил проект реабилитации Щукинского парка 11:11
В Дагестане ракетный комплекс "Бал" заступил на боевое дежурство 11:04
Оформить выплаты по уходу за инвалидами или пожилыми людьми стало проще 11:00
Бельгийская принцесса выходит замуж за банкира 10:49
Кабмин выделит 1,8 млрд рублей на модернизацию информационной системы ОМС 10:32
СК возбудил дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии 10:28
В США в основании снесенной статуи генерала Ли нашли вторую капсулу времени 10:16
В ФТС прокомментировали сообщения о "пробке" на границе России с Китаем 10:11
Упавший в Удмуртии вертолет совершал патрулирование нефтепровода 10:07
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию 09:58
Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска 09:57
Доля отечественной техники связи в России превысит 50% к 2025 году 09:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
28 декабря 2021 г.

Постановление правительства Хабаровского края от 27 декабря 2021 года № 683-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 27 августа 2021 г. № 389-пр "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Хабаровском крае на 2022 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 г. № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год" Правительство края постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края от 27 августа 2021 г. № 389-пр "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Хабаровском крае на 2022 год", заменив в пункте 1 цифры "17 799" цифрами "18 586".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

Губернатор, Председатель Правительства края М.В.Дегтярев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией