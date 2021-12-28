Постановление правительства Хабаровского края от 27 декабря 2021 года № 683-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 27 августа 2021 г. № 389-пр "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Хабаровском крае на 2022 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 г. № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год" Правительство края постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края от 27 августа 2021 г. № 389-пр "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Хабаровском крае на 2022 год", заменив в пункте 1 цифры "17 799" цифрами "18 586".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

Губернатор, Председатель Правительства края М.В.Дегтярев







