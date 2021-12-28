Постановление правительства Хабаровского края от 27 декабря 2021 года № 685-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" следующие изменения:

1) пункт 31 дополнить подпунктами "е", "ж" следующего содержания:

"е) проведение краевых и муниципальных физкультурных, спортивных мероприятий осуществляется с количеством участников не более 100 человек;

ж) проведение в период с 28 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. праздничных новогодних мероприятий для детей на улице осуществляется с численностью участников не более 30 человек.";

2) пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания:

"Положения подпункта "а" настоящего пункта применяются с учетом особенностей, установленных пунктом 311 настоящего постановления.";

3) в пункте 33:

а) в абзаце первом слова "подпунктами "а" - "в" пункта 31" заменить словами "подпунктами "а" - "в", "е" пункта 31";

б) в абзацах втором, третьем слова "в течение шести месяцев до дня посещения мероприятия" исключить;

в) в абзаце четвертом слова "лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя)" заменить словами "подписью врача с указанием его фамилии и инициалов имени и отчества (последнее при наличии) и печатью медицинской организации (при наличии)";

4) пункт 34 дополнить абзацем следующего содержания:

"Требования по предъявлению документов, установленных настоящим пунктом, не распространяются на граждан при посещении уличных катков.";

5) пункт 310 признать утратившим силу;

6) дополнить пунктом 311 следующего содержания:

"311. Проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, указанными в подпункте "а" пункта 32 настоящего постановления, в период с 29 декабря 2021 г. по 2 января 2022 г. включительно осуществляются с 06.00 до 01.00 часов.

При наличии у 100 процентов обслуживающего персонала профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции и организации доступа посетителей с отрицательным результатом экспресс-тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции, полученного при входе в объект общественного питания, а также при предъявлении посетителем документа, удостоверяющего личность, и QR-кода вакцинированного либо справки проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, указанными в подпункте "а" пункта 32 настоящего постановления, осуществляющими деятельность на территории городских округов "Город Хабаровск", "Город Комсомольск-на-Амуре" Хабаровского края, в период с 29 декабря 2021 г. по 14 января 2022 г. включительно осуществляются без ограничения времени.";

7) таблицу 5 приложения № 2 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца второго подпункта 1, подпункта 5 пункта 1 настоящего постановления, вступающих в силу с 31 декабря 2021 г.

Губернатор, Председатель Правительства края М.В.Дегтярев







