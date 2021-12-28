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28.12.2021 17:25
Рубрика: Легковые авто

Hyundai и Kia проверят на предрасположенность к возгоранию двигателей

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Hyundai Фото: Пресс-служба Hyundai
Фото: Пресс-служба Hyundai

Национальное агентство дорожной безопасности США (NHTSA) проведет техническую ревизию двигателей легковых автомобилей Hyundai и KIa на предмет конструктивных дефектов, способных вызвать самовозгорание автомобиля, сообщает Reuters.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Поводом к проверке послужил не связанный с дорожными авариями 161 страховой случай с автомобилями Hyundai и Kia, когда расследование назвало причиной возгорания неисправность мотора. Если проверка покажет наличие конструктивного дефекта, Hyundai и Kia грозит предписание об отзыве для ремонта до 3 миллионов автомобилей, проданных в США за последние шесть лет.

В прошлом году за невыполнение предписания об отзыве 1,6 миллиона автомобилей по аналогичному расследованию NHTSA, Hyundai и Kia были оштрафованы на 210 миллионов долларов (15 миллиардов рублей).

#Hyundai #Kia