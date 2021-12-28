Мантуров рассказал о пошлинах на ввоз иностранных самолетов

Повышение пошлин на ввоз пассажирских самолетов после ввода в эксплуатацию новейшей модели МС-21 пока не планируется, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с журналистами.

Как отметил Мантуров, сейчас отдельные виды гражданских самолетов освобождаются от ввозных пошлин при поставках на территорию ЕАЭС. Так, пошлина на узкофюзеляжные самолеты в 12,5% не действует до 31 декабря 2023 года, а широкофюзеляжные самолеты не облагаются пошлиной в 7,5% до конца 2025 года.

После этого срока, сообщил министр, пошлины вернутся к базовым ставкам, если не будет принято иных решений. Вопросами о ставках занимается Совет евразийской экономической комиссии.

"Для кода, применимого к узкофюзеляжным самолетам, аналогичным МС-21 и SSJ-100, ставка составит 12,5%", - добавил Мантуров.

Мантуров также рассказал журналистам, что самолет МС-21 получил базовый сертификат типа. При этом сертификационных полеты для расширения сертификата продолжатся в 2022-2023 годах, поскольку сертификат будет расширяться вплоть до 2024 года.

По его словам, внесение в сертификат изменений, предполагающих использование российского композитного крыла и российского двигателя, запланировано на 2022 год.

МС-21 - новый российский пассажирский лайнер, вмещающий до 250 человек. Передать заказчикам первые самолеты планируется в 2022 году, четыре из них уже готовы. Самолет провел летные испытания в декабре.