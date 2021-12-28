"Мегафон" запустил сервис по аренде смартфонов

Российский сотовый оператор "Мегафон" запустил программу подписки на смартфоны. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Пользователь ежемесячно вносит плату за использование гаджета, а через 12 месяцев, когда общая сумма выплат составит 70%, может сдать устройство в trade-in и оформить подписку на любой другой смартфон, представленный в салонах связи компании. Абоненты могут оформить подписку на смартфоны всех брендов, включая последние флагманские модели Apple, Samsung и Xiaomi. Проект запущен на территории Москвы. В начале 2022 года сотовый оператор планирует расширить его на всю России.

Ранее сервис по аренде смартфонов запустили в МТС. Есть подобная услуга и у Samsung - ее на территории РФ осуществляет компания Forward Leasing.