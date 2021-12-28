МИД РФ: Нет никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT

Никаких реальных перспектив отключения России от международной межбанковской системы SWIFT не просматривается. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, добавив, что эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой.

По его словам, SWIFT - это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии, поэтому непонятно, как американцы собираются реализовывать свои угрозы. "Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям", - отметил Биричевский в интервью РИА Новости.

Отключение от международной банковской системы SWIFT не поможет Западу ослабить Россию, она просто перейдет на собственную аналогичную систему. Об этом пишет журнал The Economist, комментируя подобные идеи. Как отмечет журнал, российские власти готовятся к отключению от SWIFT еще с 2014 года, когда США впервые предложили такой способ воздействия на Москву. И сейчас РФ готова к такому развитию событий.

Напомним, SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.