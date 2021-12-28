МИД РФ выразил надежду на скорый запуск "Северного потока-2"

Процедура сертификации "Северного потока-2" затягивается, но Москва рассчитывает на то, что все необходимые процедуры для введения его в эксплуатацию в ближайшее время будут пройдены. Такое заявление сделал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

"Исходим из того, что сертификация газопровода, ввод его в эксплуатацию и дальнейшее использование будут осуществляться на основании действующих в ЕС правовых норм. Политизация этого вопроса и его искусственная увязка с другими сюжетами создают дополнительные риски естественному развитию экономического сотрудничества", - сказал дипломат.

В настоящее время газопровод "Северный поток-2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. По требованию регулятора, оператор "трубы" - швейцарская Nord Stream 2 AG - обязана создать в Германии дочернюю компанию и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица. Это требование европейского законодательства. После подачи и принятия заявки регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия.