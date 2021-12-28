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28.12.2021 10:18
Рубрика: Общество

Минздрав назвал "омикрон" самым заразным штаммом коронавируса

Текст: Анастасия Селиванова
Штамм коронавируса "омикрон" является самым заразным среди всех известных вариантов, говорится в обновленных методических рекомендациях Минздрава РФ по поводу лечения новой коронавирусной инфекции.
И даже полная защитная эпикировка не исключает необходимости мыть руки. Фото: Сергей Михеев/РГ И даже полная защитная эпикировка не исключает необходимости мыть руки. Фото: Сергей Михеев/РГ
И даже полная защитная эпикировка не исключает необходимости мыть руки. Фото: Сергей Михеев/РГ

"Вариант "омикрон", несущий множественные замены в S-белке коронавируса, половина из которых расположены в рецептор-связывающем домене, обладает наивысшей контагиозностью среди всех вариантов SARS-CoV-2", - говорится в рекомендациях.

Фото: iStock
Назван заметный на коже симптом штамма "омикрон"

При комнатной температуре, то есть +20…+25 градусов, вирус способен жить до трех суток, в жидкости - до семи суток, напомнили в ведомстве. При температуре +4 градуса стабильность вируса сохраняется в течение минимум двух недель, а после +37 градусов он умирает меньше чем за сутки.

Кроме данных по "омикрону", Минздрав включил в обновленный документ данные о препаратах "Мир-19" и фавипиравир, которые используются для лечения инфекции, а также информацию о вакцине "Спутник М" для подростков в возрасте 12-17 лет.

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