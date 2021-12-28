Мурашко рассказал об "идеальном лекарстве" против коронавируса

В России более 78 миллионов человек привиты первой дозой вакцины против новой коронавирусной инфекции, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью "России 24".

Он назвал вакцинацию в целом "основополагающей вещью в профилактической медицине", а также заверил, что у системы здравоохранения хватает мощностей для лечения пациентов с коронавирусом, но вот идеального препарата против инфекции пока нет.

"Мы не имеем идеального лекарства, которое позволяет спасать жизнь на любом этапе. В основном все те препараты, которые сегодня появляются - это препараты для раннего старта, - сказал Мурашко. - То есть пациент должен их принимать, чтобы оказаться в безопасном формате течения заболевания. Начинать терапию нужно в первые три дня. Это идеальный вариант".

Минздрав ранее обновил методические рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом, куда включил информацию о препаратах "Мир-19", молнупиравир и нирматрелвир+ритонавир, которых ранее в рекомендациях не было. Теперь туда также внесены сведения о вакцине "Спутник М" для подростков 12-17 лет.