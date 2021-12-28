Мурашко сообщил о росте числа пострадавших в ДТП

В России отмечено увеличение количества пострадавших в ДТП, в том числе, с участием пьяных водителей, рассказала глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр подчеркнул, что каждый водитель должен четко понимать ответственность за безопасность - как свою собственную, так и других. Он призвал россиян быть особенно внимательными в период новогодних праздников и не злоупотреблять алкоголем.

"Мы видим рост количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе и нетрезвые водители, которые<...>создают те или иные аварийные ситуации", - отметил он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин предложил снизить допустимое количество алкоголя в крови водителей. Он пояснил, что речь идет не об изменении нижней планки, а об установлении градации ответственности в зависимости от степени опьянения.