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28.12.2021 13:07
Рубрика: Происшествия

Мурашко сообщил о росте числа пострадавших в ДТП

Текст: Евгения Думанская
Фото: Госавтоинспекция Москвы Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы

В России отмечено увеличение количества пострадавших в ДТП, в том числе, с участием пьяных водителей, рассказала глава Минздрава Михаил Мурашко.

Фото: Сергей Фекличев/vk.com/id567650363
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Министр подчеркнул, что каждый водитель должен четко понимать ответственность за безопасность - как свою собственную, так и других. Он призвал россиян быть особенно внимательными в период новогодних праздников и не злоупотреблять алкоголем.

"Мы видим рост количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе и нетрезвые водители, которые<...>создают те или иные аварийные ситуации", - отметил он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин предложил снизить допустимое количество алкоголя в крови водителей. Он пояснил, что речь идет не об изменении нижней планки, а об установлении градации ответственности в зависимости от степени опьянения.

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