МВД предупредило иностранцев о риске выдворения из России с 1 января

С 1 января 2022 года иностранцев за незаконную трудовую деятельность будут выдворять из России. Об этом сообщили в МВД РФ.

Работодатели за привлечение таких работников будут оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей за каждого человека.

В МВД напомнили, что 31 декабря заканчиваются введенные президентом РФ Владимиром Путиным временные меры, которые позволяли иностранцам урегулировать свой правовой статус с целью законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны. Указ о продлении сроков временного пребывания мигрантов в России впервые был подписан 18 апреля 2020 года.

А с завтрашнего дня, 29 декабря, МВД России начнет применять закон об обязательной сдаче отпечатков пальцев, фотографировании и медосмотре иностранцев, прибывших на территорию РФ, в том числе для трудоустройства.